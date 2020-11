Herthas Torunarigha positiv auf Corona getestet

Die Zahl der Neuinfektionen ist über das vergangene Wochenende im Ostalbkreis um 74 gestiegen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert hingegen um sieben gesunken. In den vergangenen sieben Tagen wurden 96 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner registriert.

Auch die Zahl der aktiven Fälle hat über das Wochenende abgenommen. So vermeldet das Landratsamt Ostalbkreis am Montag 315 derzeit am Coronavirus Infizierte. Das sind 26 weniger als am Freitag. Samstags sowie sonntags aktualisiert die Behörde ihre Daten jeweils nicht.