Hertha will mit Anleihe Anteile zurückkaufen

Eine Sondersendung von „Volle Kanne“ im ZDF widmet sich dem Thema Haut. Dafür hat ein Fernsehteam auch Serina Berger aus Denkingen in ihrem Alltag begleitet. Das Mädchen leidet an einer seltenen Hautkrankheit und besucht das Reinhold-Frank-Schulzentrum-Ostrachtal. Ausgestrahlt wird die Sondersendung am Donnerstag, 27. Dezember, ab 9 Uhr.

Wenige Tage nach Serinas Geburt im November 2002 steht die Diagnose: Epidermolysis bullosa (EB). Die genetisch bedingte Krankheit bewirkt, dass die Haut schon bei geringsten Belastungen Blasen ...