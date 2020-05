Hertha: Stadion bis 2025 „unwahrscheinlicher geworden“

Von Sandra Markert

Der Markt für Kleinkind-Lebensmittel wie Obstbeutel boomt. Die Ursache sehen Experten in der gestiegenen Berufstätigkeit beider Eltern – und in einem fehlenden Verbot für Werbung, die sich gezielt an Kinder richtet.

Winzige Puddingbecher, leere Quetschbeutel, Verpackungen von Fruchtschnitten und Müsliriegeln purzeln aus einem großen Korb auf den Boden. „Das ist der Abfall von zwei Wochen Frühstückspause in unserer Kleinkindgruppe“, sagt Erzieherin Silvia Jäckel beim Elternabend im Kindergarten.