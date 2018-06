Hertha ruft Fans auf - Final-Feinschliff im Umland

Berlin (dpa) - Die Profis von Hertha BSC haben sich in einem offenen Aufruf nochmals an alle Berliner und Hertha-Anhänger gewandt. „Uns ist völlig klar, dass wir in vielen Spielen in dieser Saison absolute Scheiße gespielt haben und Euch damit oft tief enttäuscht haben“, heißt es in dem offenen Brief.

Von Kapitän Lewan Kobiaschwili unterzeichnet wurde der Text einen Tag vor dem letzten Saisonspiel gegen 1899 Hoffenheim in einigen Berliner Tageszeitungen im Wortlaut abgedruckt. „Aber, egal was war, jetzt zählt nur das Heute. Wichtig ist nur, dass wir es gemeinsam hinbekommen, in der Bundesliga zu bleiben“, schrieben die Spieler.

Trainer Otto Rehhagel wählte zur mentalen Einstimmung auf die letzte Chance, mit einem Sieg doch noch die Abstiegs-Relegation erreichen zu können, ein Hotel im Berliner Umland. „Ich bin überzeugt, dass alle bereit sind, das Bestmögliche aus sich herauszuholen“, betonte der 73-Jährige, dessen Bilanz mit acht Punkten aus elf Spielen bisher bescheiden ausfällt. Kobiaschwili und Peter Niemeyer, die beim jüngsten 0:4 bei Schalke 04 noch gesperrt waren, stehen wieder bereit. Bis auf die Langzeitausfälle und den noch immer verletzten Christian Lell meldeten sich auch alle angeschlagenen Spieler fit.

Alle wissen, was für den Tabellen-17. (28 Punkte/35:63 Tore) im Fernduell gegen den derzeit auf Relegationsrang 16 stehenden 1. FC Köln (30/38:71), nötig ist. „Wir wollen die Chance greifen, dazu brauchen wir einen Heimsieg, das ist bekannt“, sagte Manager Michael Preetz. Ein zweiter Abstieg innerhalb von zwei Jahren hätte für Hertha noch unüberschaubare Folgen.

„Abgerechnet wird zum Schluss“, erklärte auch der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit: „Berlin steht zu Hertha!“ Man müsse jetzt alles tun, um die Mannschaft zu beflügeln. „Ich hoffe, dass viele Hertha-Fans kommen, der Mannschaft den Rücken zu stärken“, sagte Wowereit, der selbst im Olympiastadion sein will, dem Radiosender „104.6 RTL“. Knapp 50 000 Tickets sind verkauft.

Wowereit hält einen Neustart nach dieser Saison für unabdingbar: Natürlich sei es besser, „sich in der 1. Liga neu aufzustellen“, sagte der Regierende Bürgermeister und tippte auf einen 2:0-Sieg der Hertha. Dann müsste nur noch Bayern München mitspielen und Köln zumindest einen Punkt abnehmen.