Hertha-Investor Windhorst regt größeren Stadion-Neubau an

Von Schwäbische Zeitung

Im Südwesten sind wieder die Narren los - der Start in die heiße Phase der Fastnacht am Donnerstag war aber nicht so unbeschwert wie sonst.

„Ein Auge ist mit Tränen gefüllt“, sagte der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle, mit Blick auf die Gewalttat im hessischen Hanau mit elf Toten.

In Ulm haben Stadträdtinnen der SPD und der Piratenpartei die Teilnahme am dortigen Rathaussturm abgesagt.