Hertha-Duo infiziert - Tousart zurück im Mannschaftstraining

Hertha-Trainer Tayfun Korkut muss zu Beginn der Rückrunde der Fußball-Bundesliga möglicherweise auf ein Verteidiger-Duo verzichten.

Nach Dedryck Boyata hat sich auch Deyovaisio Zeefuik mit dem Coronavirus infiziert, wie die Hertha mitteilte. Zeefuik hatte am Vortag zum Trainingsauftakt der Berliner noch wegen einer Erkältung gefehlt. Hertha startet mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln am 9. Januar in die Rückrunde. Dagegen ist Lucas Tousart in das Mannschaftstraining der Berliner zurückgekehrt. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte den Auftakt aus persönlichen Gründen verpasst.

