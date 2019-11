Hertha-Chef entschuldigt sich für Fan-Chaoten

Von Landesdienst Baden-Württemberg

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es in einem metallverarbeitenden Betrieb in Immendingen an der Bachzimmerer Straße gebrannt. Der Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt.

Gegen 3.20 Uhr wurde in dem Betrieb Feuerschein und starker Rauch wahrgenommen, sodass die Feuerwehren aus Immendingen mit Teilorten, Geisingen, Tuttlingen und Trossingen ausrückten. Diese konnten ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern. Verletzt wurde dabei niemand.