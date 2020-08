Herman will nach Sieg häufiger mit US-Präsident Trump golfen

Sommer 2020: Versuchen Sie einmal einem Teenager zu erklären, dass es früher Telefone gab, die man nicht mitnehmen konnte, weil diese erstens per Kabel mit der Wand verbunden waren, größentechnisch in keine Hosentasche passten und eine Wahlscheibe und einen Hörer besaßen. Verdutzte Blicke werden wohl das Mindeste sein, was Sie ernten werden. Falls Sie dann noch nicht entmutigt sind, erklären Sie dem Nachwuchs, was es mit einem öffentlichen Münzfernsprecher auf sich hat oder einer Telefonzelle.