Hennings und Usami treffen: Düsseldorf auf Aufstiegskurs

Auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga ist Fortuna Düsseldorf kaum noch aufzuhalten.

Der souveräne Spitzenreiter (50 Punkte) hat nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg im Top-Spiel beim MSV Duisburg schon elf Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz und kann acht Runden vor Saisonende schon mal die Feier zum sechsten Bundesliga-Aufstieg planen. „Das ist ein gutes Polster, auf dem wir uns aber nicht ausruhen wollen“, sagte Fortunas Torjäger Rouwen Hennings, der zum 1:0 traf. Takashi Usami gelang der zweite Treffer.

Für Hennings war es bereits der neunte Saisontreffer. Boris Tashchy erzielte den Anschlusstreffer für den MSV. Damit hat die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel, der auch seinen sechsten Bundesligaaufstieg feiern könnte, fünf Jahre nach dem letzten Gastspiel im Oberhaus wieder die Möglichkeit auf großen Fußball in der NRW-Landeshauptstadt. „Das war ein 100-prozentig verdienter Sieg. Wir hatten die gesamte Spielzeit die Kontrolle, genau so, wie wir das wollten“, meinte der Düsseldorfer Coach.

In den weiteren Sonntagsspielen setzte sich Jahn Regensburg 2:1 gegen den SV Sandhausen durch. Erzgebirge Aue kam zwar zu einem respektablen 0:0 bei Union Berlin, konnte Platz 16 aber auch nach fünf unbesiegten Spielen in Serie nicht verlassen.

Die Konkurrenz spielt den Düsseldorfern in die Karten. Der Tabellenzweite Nürnberg (45) patzte schon am Freitag beim 0:1 in Bielefeld und brachte dadurch sogar die Ostwestfalen wieder in Position im Kampf um den Relegationsrang. Nach zwei Niederlagen am Stück stecken die Franken in einem Zwischentief, haben aber mit 45 Zählern immer noch vier Punkte Vorsprung auf Rang drei. „Nächste Woche werden wir uns gut vorbereiten und die kleine Schwächephase beenden“, versprach Nürnbergs Trainer Michael Möllner.

Auch der Tabellendritte Kiel musste sich eine Woche nach dem 5:0-Erfolg gegen Duisburg wieder mit einer Punkteteilung begnügen. Der derzeit beste Zweitliga-Torjäger Marvin Duksch erzielte beim 1:1 in Bochum seinen 14. Saisontreffer und rettete seinem Team damit immerhin noch einen Punkt. „In der zweiten Halbzeit war jeder für den anderen da und hat gefightet. Nur so geht es“, meinte Duksch.

Erster Verfolger des Spitzentrios ist Jahn Regensburg nach dem 2:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen. Die Treffer für die Gastgeber erzielte Joshua Mees (29./52.), für Sandhausen traf Sahin Aygünes (60.). Damit liegen die Regensburger nur noch zwei Punkte hinter dem Relegationsrang. „Daran denken wir überhaupt nicht. Wir versuchen noch, unsere letzten Punkte zu sammeln und dann sehen wir weiter“, sagte Doppel-Torschütze Mees.

Im Abstiegskampf ist die SpVgg Greuther Fürth die Mannschaft der Stunde. Die seit fünf Spielen unbesiegten Franken setzten sich im Keller-Duell mit dem Tabellenletzten Kaiserslautern mit 2:1 durch und feierten damit den vierten Sieg im fünften Spiel. Der Lohn: Platz 14. „Wir werden in den nächsten Wochen weiter Gas geben, um den Klassenerhalt so früh wie möglich fix zu machen“, sagte Fürths Abwehrspieler Maximilian Wittek.

