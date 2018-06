Heiner Brand: Füchse noch nicht reif für Top 3

Berlin (dpa) - Handball-Bundestrainer Heiner Brand hat Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin die Rolle eines Mitfavoriten in der Meisterschaft abgesprochen.

„Man muss bei aller Euphorie realistisch bleiben. Ein Platz unter den ersten Drei ist noch nicht drin“, erklärte Brand in einem Interview des „Tagesspiegel am Sonntag“. Beim Sieg über Kiel habe die Mannschaft eine sehr gute Leistung gezeigt. „Aber zu einer Spitzenmannschaft gehört mehr“, sagte der Bundestrainer.

Mit dem 26:23-Erfolg über Kiel sei die Mannschaft aus der Hauptstadt einen Schritt in ihrer Entwicklung nach vorn gegangen. „Um ganz oben anzukommen, muss aber noch viel mehr investiert werden“, sagte Brand und traut den Füchsen einen Platz hinter den Top 3 zu. „Von Rang vier oder fünf an ist alles offen“, prognostizierte er.

Über einen Job in Berlin habe er nie ernsthaft nachgedacht, erklärte Brand zu den vor zwei Jahren in der Hauptstadt kursierenden Gerüchten. Hingegen sagte er auch: „Die Füchse sind ein aufstrebender Verein in einer Großstadt. Das ist für jeden Trainer interessant.“