Heimspielsättigung beim VfB Friedrichshafen

Normalerweise freuen sich die Verantwortlichen von Sportvereinen über Heimspiele, das ist im Amateurbereich nicht anders als bei den Profis. Heimspiele bedeuten Zuschauer, Zuschauer bedeuten Einnahmen. Doch bei den Volleyballern des VfB Friedrichshafen haderte Geschäftsführer Guido Heerstraß zuletzt ein wenig mit den Spielplanmachern.

Und mit ihm auch die Fans. Das Schwabenderby am Samstag gegen den TV Rottenburg, das standesgemäß ungefährdete 3:0 der Mannschaft um Trainer Vital Heynen und den immer besser in Form kommenden neuen Zuspieler Rafael Redwitz war das dritte Spiel in der ZF-Arena binnen einer Woche – und doch nur eine Zwischenetappe. Im Januar empfangen die Häfler noch Bundesligaaufsteiger Giesen (Samstag, 19.30/sporttotal.tv) und am 30. auch noch in der Champions League den französischen Meister Chaumont (20 Uhr/Eurosport). Fünf Heimspiele in einem Monat, in dem wegen des vorangegangenen Feier- und Völlereimonats Dezember bei vielen der Schmalhans nicht nur Küchen-, sondern auch Ausgehmeister ist und allgemeines Sparen angesagt ist. Dass am Samstag nur noch 1194 Zuschauer – darunter aber mit Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand ein eher seltener Gast beim Volleyball – den Weg in die ZF-Arena fanden, wunderte im Umfeld des VfB niemanden wirklich. Schon über 1421 Zuschauer beim 2:3 gegen Lüneburg in der Bundesliga am Samstag zuvor und die 1896 Gäste beim 0:3 in der Champions League am Mittwoch gegen Zenit St. Petersburg war man rund um den VfB einigermaßen froh gewesen. Dass das einzige Auswärtsspiel des Monats ausgerechnet das Duell beim ewigen Rivalen Berlin Volleys um die früheren Häfler Georg Klein, Moritz Reichert und Jan Zimmermann diesen Mittwoch (19.10/Sport 1) ist, rundet das Bild ab.

Das geringer werdende Zuschauerinteresse an den Spielen der Volleyballer beschäftigt die Häfler nunmehr schon einige Saisons. Mit 3910 Zuschauern ausverkauft war die ZF-Arena zuletzt im Mai 2018, als der VfB das entscheidende Finalspiel um die deutsche Meisterschaft gegen Berlin und den früheren VfB-Coach Stelian Moculescu verlor. Weil der 2017 beim Flugzeugabsturz bei Waldburg verstorbene Eriskircher Architekt und „Bäderkönig“ Josef Wund die Halle mit ihrem charakteristischen freitragenden Hängedach aus Gasbeton Jahrzehnte, bevor sie 2004 zur Heimstätte der Volleyballer wurde, als Messehalle konzipiert hatte, ist die ZF-Arena generell eher weitläufig. Leere Plätze fallen somit noch mehr ins Auge. Überlegungen, nicht besetzte Zuschauerränge abzuhängen, scheiterten an den Brandschutzbestimmungen der Stadt. Beim Stammtisch des VfB und der „Schwäbischen Zeitung“ regten Fans an, nicht benötigte Bereiche durch Laser zu verdunkeln – und die verdunkelten Bereiche gegebenenfalls als Werbefläche zu verkaufen.

Zweimal war in der vergangenen Woche Tim Grozer beim VfB zu Gast: Am Mittwoch, als er seinem 14 Jahre älteren Bruder Georg Grozer, einer der Starspieler von St. Petersburg, bei der Arbeit zuschaute. Am Samstag spielte Tim Grozer selbst gegen den VfB: Der 20-Jährige ist Außenangreifer bei Rottenburg und trägt wie sein Bruder die Nummer 9. Er machte ein ordentliches Spiel. Vergleiche zur Ausnahmeerscheinung Georg Grozer, aktuell Deutschlands bester Volleyballer, wären aber unfair: Georg Grozers Oberarme dürften ungefähr den Umfang haben wie Tim Grozers Beine ...