Heidler kommt in Schwung: 76,66 Meter in Südafrika

Pretoria/Südafrika (dpa) - Hammerwurf-Weltrekordlerin Betty Heidler kommt in Olympia-Form: Die zweimalige Vize-Weltmeisterin aus Frankfurt glänzte bei den offenen südafrikanischen Meisterschaften in Pretoria im sechsten Versuch mit der Siegesweite von 76,66 Metern.

Heidler blieb knapp drei Meter unter ihrem Weltrekord (79,42) vom vergangenen Mai in Halle/Saale. Stark zeigte sich auch ihre Clubkollegin Kathrin Klaas mit 75,13 Metern - es war der drittbeste Wettkampf ihrer Karriere. Die Weltbestenliste führt die Weißrussin Aksana Mijankowa mit 78,19 an. Klaas und Heidler sind noch bis zum 10. Mai im Trainingslager in Südafrika.