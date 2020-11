Heidenheimer Kühlwetter verhindert Niederlage in Kiel

Noch in diesem Jahr könnten Bürger gegen das Coronavirus geimpft werden. Geschehen soll dies vorrangig in Impfzentren. Das erste seiner Art in Baden-Württemberg hat am Samstagvormittag in Ulm Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) besucht.

Zwei Minister als Begleitung Begleitet wurde Kretschmann von Innenminister Thomas Strobl (CDU) und Sozialminister Manne Lucha (Grüne). Dessen Ministerium hatte das Zentrale Impfzentrum (ZIZ) in Ulm einrichten lassen: in Räumlichkeiten der wegen der Coronakrise leerstehenden Ulmer Messe.