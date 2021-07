Hausding zur Fahnenträger-Wahl: „Wäre riesige Ehre“

Rekordeuropameister Patrick Hausding empfindet die Aufnahme in den Kandidatenkreis der Fahnenträger bei der Olympia-Eröffnungsfeier als „große Auszeichnung“.

„Es wäre natürlich eine riesige Ehre, wenn die Wahl des Fahnenträgers auf mich fallen sollte. Dieses Amt bei meinen vierten und letzten Olympischen Spielen auszuüben, hätte einen besonders hohen Stellenwert für mich“, sagte der 32 Jahre alte Berliner Wasserspringer der Deutschen Presse-Agentur.

„Es freut mich sehr, dass ich einer der Kandidaten für das Amt des Fahnenträgers bin. Das ist eine große Auszeichnung für mich“, sagte der 15-malige Europameister Hausding. In der am Montag veröffentlichten Vorauswahl benannte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) jeweils fünf Frauen und fünf Männer.

Erstmals soll bei der Eröffnungsfeier ein Duo aus Frau und Mann die deutsche Fahne ins Olympiastadion tragen. „Ich finde das gut. Eine Person auszuwählen, war ohnehin immer sehr schwer und es ist ein gutes Zeichen für Gleichberechtigung“, sagte Hausding der „tz“ und dem „Münchner Merkur“.

Hausding blickt seinen vierten und letzten Olympischen Spielen entgegen. Im Jahr 2008 gewann er Silber im Synchronspringen vom Turm mit Sascha Klein. Vor fünf Jahren jubelte er über Bronze im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett und die erste deutsche Medaille in dieser Disziplin seit 104 Jahren.

Die Eröffnungsfeier in Tokio findet am 23. Juli statt. „Mein Wettkampfkalender lässt es auch zu, dass ich an dem Tag ein bisschen mehr rumstehen kann, weil die Eröffnungsfeier ist ja immer mit sehr viel Wartezeit verbunden“, sagte Hausding. Da der erste Wettkampf für ihn fünf Tage später anstehe, sei das „überhaupt kein Problem.“

© dpa-infocom, dpa:210712-99-350909/2

