Hausding: Noch eine WM nach dem Olympia-Abschied?

Wassersprung-Rekordeuropameister Patrick Hausding liebäugelt vor seinen vierten und letzten Olympischen Spielen mit einer weiteren WM-Saison.

„Ich werde mir überlegen, wie es weitergeht, ob eine weitere Saison und die WM noch Sinn machen. Aber es werden auf jeden Fall die letzten Spiele sein“, sagte der 32-jährige Berliner der Deutschen Presse-Agentur. Die WM findet im kommenden Jahr in Japan statt.

Hausding, einer von zwei Fahnenträgern des deutschen Teams bei Olympia in Tokio, hofft auf seine dritte Medaille bei Sommerspielen. Nach Silber in Peking 2008 und Bronze in Rio de Janeiro 2016 zählt der Rekordeuropameister auch in diesem Jahr zum großen Kreis der Kandidaten.

„Es gab Wettkämpfe, bei denen ich mit einer Super-Leistung oben gelandet bin, aber es gab auch Wettkämpfe, bei denen eine Super-Leistung nicht zu einem Podestplatz gereicht hat. Man kann keine Prognosen abgeben, am Ende entscheidenden Millimeter und Millisekunden“, sagte Hausding. In Tokio startet er sowohl im Einzel- als auch im Synchronsprung-Wettbewerb vom Drei-Meter-Brett.

Wie viele Sprünge Hausding in seiner langen Karriere absolviert hat, weiß er nicht genau. „Aber bei 25 Jahren Wasserspringen kommt schon Einiges zusammen, das werden über 200.000 Sprünge sein“, sagte Hausding.

