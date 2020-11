Hartenstein wechselt zu NBA-Team Denver Nuggets

Der deutsche Basketballer Isaiah Hartenstein steht in der NBA vor einem Engagement bei den Denver Nuggets.

Wie die „Denver Post“ berichtete, werde der 22-Jährige beim Team aus Colorado, das in der vorigen Saison der nordamerikanischen Eliteliga bis ins Halbfinale gekommen war, einen Vertrag über zwei Spielzeiten erhalten. Hartenstein hatte zuletzt zwei Jahre lang bei den Houston Rockets gespielt, die aber in ihrem Spielstil keine Verwendung mehr für einen Center hatten. Bei den Nuggets sei der 2,13 Meter große Nationalspieler als Backup für Superstar Nikola Jokic eingeplant.

Hartenstein, der in den Jugendteams in Quakenbrück ausgebildet wurde und 2018 nach Stationen bei Zalgiris Kaunas in Litauen und bei den Rio Grande Valley Vipers in der NBA G-League bei den Rockets debütierte, kam in der vergangenen Saison in Houston auf 23 Spiele, in denen er im Durchschnitt 4,7 Punkte erzielte. Im Juni gab das Team aus Texas dann die Trennung von dem deutschen Profi bekannt.

