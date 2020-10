Hapal nicht mehr Nationaltrainer der Slowakei

Der früherer Bundesliga-Profi Pavel Hapal ist nicht mehr Trainer der slowakischen Fußball-Nationalmannschaft. Gut vier Wochen vor dem entscheidenden EM-Playoff-Spiel gegen Nordirland hat sich der slowakische Fußballverband von seinem Coach getrennt.

Die jüngsten Leistungen in der Nations League seien unzureichend gewesen, hieß es in einer Verbandsmitteilung. Deshalb habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Neben Hapal (51), der als Profi von 1992 bis 1995 für Bayer Leverkusen spielte, wurde auch sein Assistent Otto Brunegraf freigestellt. Ein neuer Trainer soll am 20. Oktober bekanntgegeben werden.

Am 12. November spielen die Slowaken in Nordirland um eines der letzten vier Tickets für die wegen der Coronaviruspandemie ins Jahr 2021 verschobene EM. Hapal, der die slowakische Nationalelf vor zwei Jahren übernommen hatte, fehlte bei der 2:3-Niederlage in der Nations League wegen eines positiven Coronatests. Die Slowakei ist nach vier Spielen in der Gruppe B der Liga B mit nur einem Punkt Letzter und steht vor dem Abstieg.

© dpa-infocom, dpa:201016-99-973640/2

Verbandsmitteilung