Hans Zach: „Der Gegner war mir immer wurscht“

Freitagvormittag in Bad Tölz, am Tag vor dem 70. Geburtstag. Hans Zach wartet vor seinem Haus, zur Begrüßung führt er den Besucher durch die Garage. An den Wänden Dutzende Wimpel als Reminiszenzen an Mannschaften und Turniere, daneben mehr als 100 Pucks als Souvenirs aus aller Welt. Gegenüber aber hängt Zachs größte Trophäe: ein Huchen, 115 Zentimeter lang, 15,2 Kilo Gramm schwer. „Den hab ich an Silvester 2012 aus der Isar gefischt“, sagt er. Zach hat einen guten Teint, erst am Donnerstag, auch das verriet er im Gespräch mit Florian Kinast, kam er vom Urlaub aus Curaçao zurück.

Herr Zach, zwei Wochen Karibik, wären Sie nicht noch gern länger geblieben und hätten Ihren 70. Geburtstag am Samstag unter Palmen gefeiert?

Um Himmels willen, bloß nicht. Meine Frau hat ja am Montag schon geklagt, dass wir leider schon in drei Tagen wieder heim müssen. Ich hab geantwortet, die drei Tage werde ich schon auch noch überstehen. Mir war’s zu heiß. Ich brauch meine Heimat, Bad Tölz, und die Isar als Lebensader.

Haben Sie denn am Strand wenigstens die Viertelfinal-Play-offs in der DEL im Livestream geschaut?

Livestream? Ich hab kein Internet und ich will auch keins. Ich schreib nicht mal eine SMS. Meine Frau kennt sich da besser aus. Ich habe sie mal nach dem Zwischenstand in den Play-offs gefragt, dann hat sie nachgeschaut. Das hat gereicht. Ich bin kein Typ, der permanent im Handy was suchen muss. Wenn ich nicht mehr weiß, wie noch mal der Berg im Karwendel heißt, der gleich nach dem Lafatscher rechts kommt, dann schlag ich halt die Wanderkarte auf. Da brauch ich kein Internet.

Juckt Sie das Eishockey gar nicht mehr? Kein Kribbeln, wenn Sie an die Play-offs denken, doch noch mal gern hinter der Bande zu stehen?

Nein.

Man sieht Sie manchmal in der Münchner Eishalle, verfolgen Sie die Spiele immer noch aus Sicht des Trainers?

Freilich. Das krieg ich nicht raus. Ich sehe ja gleich, wenn der Spieler in der Abwehr nicht zwischen Puck und Tor steht. Das hab ich meinen Spielern immer gepredigt: Genau dort müsst ihr stehen, und wenn ihr tot umfallt, dann fallt wenigstens zwischen Scheibe und Tor um und nirgendwo anders.

Sie waren berüchtigt für Ihre starke Defensivausrichtung.

Mich haben sie ja immer als den Maurermeister hingestellt. Dabei war mein System viel anspruchsvoller als das ewige Pressing. Forechecking kann jeder. Aber geduldig hinten stehen und dann mit viel Raum für die Stürmer auf Konter umschalten, das war die große Kunst. Ich hab als Ziel immer ausgegeben, mit 0:0 in die erste Drittelpause zu gehen. Oft stand’s dann aber eh schon 3:0 für uns.

Haben Sie sich oft am Gegner orientiert und Ihre Mannschaft dementsprechend eingestellt?

Nie. Der Gegner war mir immer wurscht, deswegen hab ich mir auch nie Videos zum Einstimmen angeschaut. Das Einzige, was ich vom Gegner immer gehört habe, war, dass sie gejammert haben, weil es ihnen keinen Spaß macht, schon wieder gegen das Zach-Team zu spielen. Ich wollte auch nie, dass es ihnen Spaß macht, sondern sie dafür umso mehr ärgern. Ist meistens auch gelungen.

Zuletzt stellte München in Serie den deutschen Meister, nun bröckelt die Dominanz. Sehen Sie Mannheim heuer im Vorteil?

München hat Probleme, das sieht man. Nach drei Meisterschaften am Stück kann’s schon sein, dass es dich auch mal erwischt. Auch deswegen, weil, wie ich es sehe, viele Spieler die Scheibe zu lang halten. Das geht nicht schnell genug weiter. Mannheim dagegen hat sich extrem verbessert im Vergleich zu den letzten Jahren. Ein Verdienst vor allem von Trainer Pavel Gross, den ich sehr schätze. Er hat die Mannschaft sehr gut im Griff, alle wissen, wo es langgeht, da wird nicht groß gejammert. Und Gross schaut auch nicht auf Namen, er stellt nach Leistung auf, das gefällt mir gut.

Mannheim war Ihre allerletzte Trainerstation, als Sie 2014 für ein halbes Jahr anheuerten. Hätten Sie im Nachhinein nicht doch länger bleiben wollen?

Damals hatte mich Daniel Hopp, der Geschäftsführer der Adler, überzeugt und ich hab’s auch gern gemacht. Allerdings hab ich gemerkt, dass ich nicht mehr die Kraft hatte, mich so intensiv wie früher zu engagieren. Mich anzulegen, anzuecken, um Dinge zu verändern und zu verbessern. Wäre ich zehn Jahre früher nach Mannheim gegangen, als ich noch voll im Saft gestanden bin, hätte ich sicher gern langfristig etwas aufgebaut. Aber Mannheim hat ja auch so eine großartige Truppe, und natürlich hab ich mich für Spieler wie Marcus Kink und David Wolf extrem über ihr Olympia-Silber 2018 gefreut.

Denken Sie, dass dieser Erfolg in Pyeongchang erst ein Anfang für das deutsche Eishockey war? Wird sich das DEB-Team in der Weltspitze etablieren oder war das ein einmaliger Ausreißer nach oben?

Etablieren? Niemals. Das Halbfinale ist bei der WM im Mai in so weiter Ferne, wie es immer war. Es fehlt an vielem. Zum einen denken die Macher der DEL-Vereine nur an den kurzfristigen Erfolg, aber nicht langfristig. Und zum anderen natürlich die Ausbildung. Als ich in Düsseldorf war, hab ich erst einmal den teuersten Ausländer rausgeschmissen und für das Geld sechs hochqualifizierte Nachwuchstrainer in Vollzeit anstellen lassen. Aber stattdessen hast du bei uns Bäcker oder Metzger, die mittags Feierabend haben, und dann auf 450-Euro-Basis am Nachmittag die Schüler trainieren. Dann kommt eben raus, was rauskommt, nämlich nix. Aber ich will nicht den großen Gscheitmeier geben, mich kümmert das nicht mehr.

Wie feiern Sie denn jetzt Ihren Geburtstag?

In einer Gaststätte hier in Tölz. Mit Familie, Freunden, 50 Leuten. Und meine Frau hat noch einen Zauberer bestellt. Wird sicher lustig.

Ist die 70 für Sie schlimm? Haben Sie Angst vorm Alter?

Nein. Ich nehme alles, wie es kommt. Ich habe natürlich auch schon Weggefährten verloren, meinen alten Freund Lenz Funk etwa oder auch Toni Krinner, den ich als Spieler noch kannte, und der zuletzt Trainer in Ravensburg war, bis zum Schluss gegen seinen Krebs gekämpft hat und doch keine 50 geworden ist. Ich fühle mich gut, bin fit, plane im Sommer wieder eine Alpenüberquerung mit dem Radl. Von Tölz an den Comer See. Ich weiß nicht, was noch kommt, aber ich denke positiv. Karl Valentin hat mal zum Regenwetter gesagt: „Ich freu mich richtig, dass es so schüttet, weil wenn ich mich nicht freuen würde, tät es auch schütten.“ Kurz: Ich freu mich am Leben. Und a bisserl Glück brauchst halt auch.