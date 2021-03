Hans Meyer war skeptisch bei Reus: „Hemd“ aus der 2. Liga

Der damalige Borussia-Trainer Hans Meyer hat einem Wechsel des späteren Nationalspielers Marco Reus nach Mönchengladbach zunächst skeptisch gegenübergestanden.

Das erzählte Sportdirektor Max Eberl, für den 2009 die Verpflichtung des damals 20 Jahre alten Reus für eine Million Euro vom Zweitligisten Ahlen einer der ersten Spieler-Transfers war.

„Ich musste mir Vertrauen mit guten Transfers erarbeiten. Zum Beispiel, mit meinem Team bei einem Marco Reus stabil zu bleiben, obwohl ein erfahrener Trainer wie Hans Meyer dir sagt: "Puh, soviel Geld ausgeben für so ein Hemd aus der zweiten Liga?"“, verriet Eberl in einem Interview bei „Spox“: „Wir wussten aber, dass wir einen guten Spieler gesehen hatten, der zu dem passt, was wir uns vorstellen. Ich bin keiner, der streitet, aber ich bleibe dann hartnäckig. Und da ließ sich irgendwann auch Hans Meyer überzeugen: "Okay, Max. Ich kenne ihn zu wenig, aber ich vertraue dir."“

Reus rettete Gladbach im ersten Jahr mit einem Tor im Relegations-Rückspiel in Bochum die Klasse, führte die Borussia im Jahr darauf in die Champions League und wechselte 2012 für 17 Millionen Euro zu Borussia Dortmund.

