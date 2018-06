Hiroshi Kiyotake von Hannover 96 hat sich keine schwere Verletzung zugezogen.

Der japanische Mittelfeldspieler war im Kurz-Trainingslager des Fußball-Bundesligisten umgeknickt und hatte mit bandagiertem Knöchel den Platz verlassen.

Am Tag danach nahm Kiyotake in Harsewinkel-Marienfeld aber wieder am Training teil. Der abstiegsbedrohte Erstligist absolviert vor dem Spiel gegen Werder Bremen am Samstag ein dreitägiges Trainingscamp.