Hannovers Überraschungs-Stürmer Weydandt zum Profi befördert

Stürmer Hendrik Weydandt ist nach seinen bislang überraschend starken Leistungen beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 zum Profi befördert worden.

Der frühere Kreisliga-Kicker unterschrieb beim Bundesligisten einen neuen Kontrakt zu deutlich angehobenen Bezügen bis 2020, teilte 96 mit. „Natürlich ist die Geschichte von 'Henne' ein Fußballmärchen, wie es im heutigen Profifußball nur noch ganz selten vorkommt“, sagte 96-Manager Horst Heldt. Obwohl Weydandt nie im Nachwuchsleistungszentrum eines Proficlubs ausgebildet worden war, hat der 23-Jährige laut Heldt die „Qualität für den Profifußball“.

Weydandt kommt aus Barsinghausen im Südwesten von Hannover und spielte noch bis 2014 für den TSV Groß Munzel in der Kreisliga. Vor vier Jahren wechselte der Angreifer in die Oberliga zu Germania Egestorf/Langreder und stieg mit dem Club in die Regionalliga Nord auf. In der vergangenen Saison schoss Weydandt 15 Tore und wurde von 96 für das Viertliga-Team des Clubs verpflichtet. Nach starken Leistungen in der Vorbereitung nahm Coach André Breitenreiter Weydandt jedoch in den Profi-Kader auf. Im ersten Saisonspiel beim 1:1 in Bremen gelang ihm nur eine Minute nach seiner Einwechslung prompt das erste Bundesliga-Tor.

