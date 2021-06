Hannover holt Sportdirektor Mann - Zuber freigestellt

Am Wochenende drohen in der Region heftige Wärmegewitter mit Hagel und Starkregen. Konkrete Vorhersagen sind schwierig, was an der Art dieser Gewitter liegt.

Denn was mancherorts extremes Wetter bedeutet, kann wenige Kilometer weiter auch nur ein laues Lüftchen sein.

„Es gibt zwei verschiedene Arten von Gewittern“, sagt Roland Roth von der Wetterwarte Süd. Das sei wichtig, um zu verstehen, warum Vorhersagen oft so schwierig sind.