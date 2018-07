Hannover überrascht: Nach Sieg in Lautern Dritter

Kaiserslautern (dpa) - Mit dem zweiten Auswärtssieg hat Hannover 96 seinen besten Saisonstart perfekt gemacht und ist bei seinem Jubiläum in der Fußball-Bundesliga auf den dritten Platz geklettert. Das Überraschungsteam aus Niedersachsen gewann beim 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 (1:0).

Das Tor des Norwegers Mohammed Abdellaoue entschied die Partie in der 33. Minute. „Im Fußball ist vieles möglich, aber damit hat niemand gerechnet. Diesen Moment werden wir sehr genießen“, sagte 96-Coach Mirko Slomka nach der 750. Bundesliga- Partie seines Clubs. Beim FCK scheint dagegen die erste Euphorie nach dem Aufstieg verflogen. Die „Roten Teufel“, in der Tabelle nun auf Rang elf, verloren erstmals in dieser Saison ein Heimspiel und sind bereits seit vier Spielen ohne „Dreier“.

„Die Mannschaft hat eine sehr kämpferische Einstellung an den Tag gelegt“, sagte Slomka und 96-Keeper Florian Fromlowitz, der erstmals in dieser Saison ohne Gegentor blieb, ergänzte: „Wir haben zwar nicht ganz so gut gespielt wie zuletzt aber auch solche Spiele muss man gewinnen.“ Einzig die Verletzungen von Abdellaoue und Didier Ya Konan konnten die Stimmung bei den Hannoveranern trüben. Abdellaoue wurde mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht, bei Ya Konan vermutete Coach Slomka eine Bänderverletzung im Knie.

FCK-Trainer Marco Kurz ließ dieselbe Kaiserslauterer Mannschaft auflaufen, die noch vor vier Tagen bei Borussia Dortmund mit 0:5 unter die Räder gekommen war. Nach einigen Unsicherheiten zu Beginn des Spiels zeigten sich die Gastgeber aber gut erholt von dem Debakel und hatten die erste Chance durch Martin Amedick, der in der 12. Minute knapp neben das Tor köpfte. Nur wenige Sekunden später scheiterte erst Torjäger Srdjan Lakic an 96-Keeper Florian Fromlowitz, dann parierte der Ex-Lauterer auch den Nachschuss von Ivo Ilicevic aus kurzer Distanz.

In der 750. Bundesliga-Partie von Hannover waren die Niedersachsen im Spiel nach vorn in der ersten halben Stunde überhaupt nicht zu sehen. Das Team von Trainer Mirko Slomka lauerte auf Konter, die zuletzt beim 4:1 gegen Werder Bremen starken Angreifer Didier Ya Konan und Abdellaoue waren in der FCK-Hintermannschaft fast komplett abgemeldet. Die Führung fiel dann auch wie aus dem Nichts. Den ersten gelungenen Angriff schloss Abdellaoue nach einer Flanke von Manuel Schmiedebach erfolgreich mit dem Kopf ab.

Nach der Führung versäumten es die 96er nachzusetzen und hatten kurz vor dem Halbzeitpfiff Glück, als Lauterns Leon Jessen den Ausgleich auf dem Fuß (41.) hatte. Der Abwehrspieler nutzte ein Missverständnis der Hannoveraner und war plötzlich im Strafraum durch. Der Außenverteidiger zirkelte den Ball zwar an Fromlowitz vorbei, aber der Pfosten verhinderte den ersten Bundesliga-Treffer von Jessen.

Auch nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel nicht ansehnlicher, die Teams neutralisierten sich zumeist im Mittelfeld. Während die Niedersachsen auf weitere Konter hofften, fehlten Kaiserslautern die spielerischen Mittel, um ihren Spitzen in Position zu bringen. Die Angriffe der bemühten Lauterer wirkten halbherzig und einfallslos.

Dennoch sorgte Kaiserslautern von Zeit zu Zeit für Gefahr. Der Distanzschuss (61.) von Ilicevic flog aber ebenso über den Hannoveraner Kasten wie der Freistoß des Kroaten aus 20 Metern (72.). Auch der im Strafraum unverhofft an den Ball kommende Brasilianer Rodnei zielte aus fünf Metern (76.) zu hoch. Kurz darauf setzte Amedick einen Kopfball knapp vorbei (80.).