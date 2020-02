Hanning bleibt bei Abschied 2021 - Chancen bei WM-Vergabe

Von Aalener Nachrichten

Bürger, die an den vier Samstagen vor Weihnachten ihr Auto stehen lassen und mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zum Einkaufen in die Innenstadt fahren, sollen diesen kostenlos nutzen können. Diese Überlegungen des Innenstadtverein Aalen City aktiv (ACA) begrüßt die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Sie werde dieses Vorhaben, ein kostenloses ÖPNV-Ticket auf den Weg zu bringen, im Gemeinderat unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung.