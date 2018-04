Hanfmann gewinnt Auftakt in München - Nun gegen Zverev

Roland Böhm und Tatjana Bojic

Die Sonne scheint am Montag auf das weiß gestrichene Einfamilienhaus in Künzelsau bei Heilbronn. Die Hecke davor ist akkurat geschnitten, alles blüht. Was nicht in die Idylle passt, ist das rot-weiße Polizeiband, das im Wind weht. Und die Kerzen und Blumen auf der Mauer.

Nicht nur für die Eltern eines Siebenjährigen ist dies hier seit dem Wochenende ein Ort des Grauens. Der Vater des Jungen fand seinen Sohn in dem Haus tot auf - nach einer Nacht bei seiner Kinderbetreuerin.