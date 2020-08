Handballvereine in Deutschland starten Weltrekordversuch

Handballvereine aus ganz Deutschland können am 12. September einen Weltrekordversuch unternehmen. Es geht um die Frage, welches Team innerhalb einer Stunde die meisten Pässe spielen kann, teilte der Deutsche Handballbund (DHB) mit.

Alle Mannschaften aus Deutschland können teilnehmen. Der Ball muss dafür von zehn SpielerInnen in einem vorher markierten Feld in einer bestimmten Reihenfolge gepasst werden, außerdem muss jeder Rekordversuch in Gänze per Video aufgenommen werden. Die drei besten Teams werden anschließend am 14. September nach London zur Redaktion von „Guinness World Records“ reisen, wo der Rekord geprüft wird.

