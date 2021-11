Handballerinnen starten erfolgreich in WM-Vorbereitung

Die deutschen Handballerinnen haben sich knapp eine Woche vor dem Start der Weltmeisterschaft in ansprechender Form präsentiert. Zum Start eines Vorbereitungsturniers auf die WM setzte sich die DHB-Auswahl in Madrid mit 31:27 (13:13) gegen Polen durch.

Beste Torschützinnen der deutschen Mannschaft waren Amelie Berger, Meike Schmelzer, Alicia Stolle, Emily Bölk, Julia Maidhof, Silje Brons und Johanna Stockschläder mit je drei Treffern. Weitere Gegner beim Turnier sind am Samstag die Slowakei und am Sonntag zum Abschluss WM-Gastgeber Spanien.

In die Weltmeisterschaft startet die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener am nächsten Donnerstag (18.00 Uhr) in Llíria gegen Tschechien. Angesichts der Leistung gegen die Polinnen scheint sein Team bereit zu sein, etwas Arbeit bleibt dem Niederländer aber noch.

Vor allem im ersten Durchgang hatte sich die DHB-Auswahl noch zu viele leichte Fehler im Spielaufbau erlaubt. Ohne die weiter angeschlagene Kapitänin Alina Grijseels sowie die ebenfalls verletzt pausierende Mia Zschocke tat sich Deutschland zunächst unnötig schwer. Erst nach der Pause wurde es besser, auch weil Groeners Team sich im Torabschluss steigerte.

© dpa-infocom, dpa:211126-99-158966/2