Handballer mit leeren Händen und viel Charakter

Am Ende war es eine Sache von Sekunden. Hätte Matthias Musche den Ball auf Hendrik Pekeler durchgesteckt bekommen, hätte sich einfach ein Akteur auf den Ball gelegt, die Uhr wäre runtergelaufen. Die Verlängerung sicher gewesen. Doch so blieb der deutschen Nationalmannschaft beim 25:26 (13:9) die Bronzemedaille, das kleine Happy End, der versöhnliche Abschluss der Heim-WM, auf spektakuläre Weise verwehrt. Dabei hätte es gegen die Franzosen im Spiel um Platz drei fast zum kleinen großen Wurf gereicht.

„Das ist ja das Faszinierende am Handball, dass innerhalb einer Minute so viel passieren kann. Da dreht sich das Blatt total und dann nochmal“, schilderte ein enttäuschter Finn Lemke, der sich nach 17 intensiven Tagen vor allem auf seine Familie freut. Wie lange er brauche, um die Niederlage zu verarbeiten? „Bis die Bundesliga wieder losgeht.“

Und wie knapp hätte ein Lucky Punch in den letzten Sekunden aus Verlierern beinahe Sieger gemacht. „Doch das sind alles Wenns, die uninteressant sind“, sagte Christian Prokop nach der Partie, in der seine Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit die Leistung auf die Platte brachte, die die Deutschen zuvor bis ins Halbfinale getragen hatte – und die dort gegen Norwegen so schmerzlich vermisst wurde.

Ohne den Druck und mit den dänischen und norwegischen Fans im Rücken, die beinahe geschlossen zum DHB-Team hielten, stand das Abwehrbollwerk mit Patrick Wiencek (der in der 37. Minute mit Rot vom Feld musste und von Lemke vertreten wurde) und Hendrik Pekeler wieder unverrückbar, rollte auch die Offensive gegen den Rekordweltmeister, der in der entscheidenden Sekunden aber cleverer war.

„Wir wollten heute unbedingt aufs Podium, und natürlich fühlt es sich jetzt schmerzhaft an. Wir haben nach dem Halbfinale alles daran gesetzt, wenn es zum ganz großen Wurf schon nicht reicht, Bronze zu bekommen“, resümierte der Bundestrainer, der nicht müde wurde, seiner Mannschaft, die als Team der Star sei, großen Charakter zu attestieren.

Doch standen sie am Ende ohne Medaille in Herning, auch weil allein fünf französische Treffer aus Empty-Goal-Phasen (leeres Tor) resultierten. Aber was zählt, sind andere Dinge. „Die Mannschaft hat richtig Spaß gemacht und die Entwicklung der Fan-Landschaft ebenfalls. Bis auf das Endergebnis hat sich alles so entwickelt, wie wir es uns erträumt hatten“, meinte Prokop. Die nächsten Aufgaben können also kommen.

Die Treffer für Deutschland erzielten: Gensheimer (Paris) 7/1, Drux (Berlin) 4, Kohlbacher (R-N Löwen) 3, Fäth (R-N Löwen) 2, Wiede (Berlin) 2, Wiencek (Kiel) 2, Böhm (Hannover-Burgdorf) 1, Groetzki (R-N Löwen) 1, Musche (Magdeburg) 1/1, Pekeler (Kiel) 1, Weinhold (Kiel) 1. – Beste französische Werfer: Mahé 7/1, Abalo 3, Fabregas 3, N’Guessan 3.