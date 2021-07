Handballer Drux: Kannst auch Gold gewinnen

Handball-Nationalspieler Paul Drux will sich und der DHB-Mannschaft auch bei den Olympischen Spielen in Tokio den Medaillentraum erfüllen.

„Ich finde es völlig in Ordnung, sich hohe Ziele zu setzen, und wenn du Bronze gewinnst, dann kannst du auch Gold gewinnen“, sagte der 26 Jahre alte Profi von den Füchsen Berlin in einem Interview der „Frankfurter Rundschau“.

„Ich denke schon, dass wir das Zeug haben, um die Medaillen mitzuspielen. Aber der Weg ist schwer“, meinte der Rückraumspieler, der mit der DHB-Auswahl 2016 in Rio de Janeiro Olympia-Bronze erkämpft hatte. Schon in den Testspielen vor Tokio habe man zuletzt wieder gesehen, „dass das ein super Team ist. Wir kennen uns schon so lange, da braucht es nicht viel, dass es läuft.“

Trotz der Corona-Krise und der fehlenden Zuschauer geht Drux die Mission Olympia optimistisch an. „Ich habe schon das Gefühl, dass das IOC sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Und grundsätzlich sind wir nach der langen Zeit jetzt auch sehr gut darin geübt, uns selbst zu schützen“, meinte der Handballprofi, der kürzlich sein 100. Länderspiel absolviert hatte. Man müsse „es nehmen, wie es kommt“. Für ihn bleibe Olympia trotzdem „etwas total Besonderes“.

Sein Auftaktspiel beim Olympia-Turnier bestreitet das DHB-Team an diesem Samstag (9.15 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) gegen Europameister Spanien.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-499987/2

Profil Drux bei den Füchsen Berlin

Olympia-Seite des DHB