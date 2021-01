Handball WM ist eine reine Farce

Erinnern Sie sich noch an die Handball WM 2019 in Deutschland und Dänemark? Das DHB-Team entfachte eine Euphorie bei den Fans, die die Mannschaft bis ins Halbfinale trug. Gebannt saß Sportdeutschland vor dem Fernseher und verfolgte die Höchstleistungen der Nationen. Und heute? Da freuen sich die Akteure über eine Absage, bleibt der Fernseher an dieser Stelle schwarz – beziehungsweise wird mit Ersatzunterhaltung bestückt. Was aufgrund des Infektionsgeschehens und im Zeichen der Gesundheit absolut richtig ist, offenbart allerdings gleichzeitig das Absurde dieser sogenannten „Weltmeisterschaft“.

Denn wenn die USA und Tschechien coronabedingt ersetzt werden, Spiele wegen infizierter Akteure ausfallen, aber gewertet werden und nicht zuletzt einige der besten Handballer aufgrund gesundheitlicher Bedenken absagen und lieber auf der Couch bleiben, zeigt sich spätestens jetzt, dass diese Veranstaltung eine reine Farce ist. Um Sport oder fairen Wettbewerb geht es hier schon längst nicht mehr vordergründig. Niemand weiß, was in Ägypten noch auf die Sportler wartet, darum gibt es eigentlich nur eines: die WM an dieser Stelle abzubrechen. Genau wie in der Zuschauerfrage müssen die Kapitäne vorangehen und ihre Länder zum Rückzug zwingen. Von Allein wird der Weltverband dies nicht in die Wege leiten. Denn wenn – bei allem Respekt – die interessanten Geschichten sich um das Gewicht eines Kongo-Kolosses drehen, hat eine WM ihr Ziel ohnehin längst verfehlt.