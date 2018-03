Handball-Bundestrainer Prokop erhält Rückendeckung

Der angezählte Handball-Bundestrainer Christian Prokop hat kurz vor der Entscheidung über seine Zukunft Rückendeckung erhalten.

„Christian Prokop ist ein richtig guter Trainer. Ich stehe ohne Wenn und Aber hinter ihm und wünsche mir, dass er Bundestrainer bleibt“, sagte Frisch-Auf-Göppingen-Manager und Bundesliga-Vizepräsident Gerd Hofele der „Leipziger Volkszeitung“ (online).

In dem Bericht wurde auch Karsten Günther, Manager von Prokops Ex-Club SC DHfK Leipzig, zitiert: „Dass man jetzt, nach dem ersten Rückschlag in dieser Konstellation, den Bundestrainer an den Pranger stellt und zulässt, dass er drei Wochen lang durch den Kakao gezogen wird, ist unerträglich“, sagte er.

Am Montag trifft sich die Spitze des Deutschen Handballbundes (DHB) in einem Flughafenhotel in Hannover, um über die Zukunft Prokops zu entscheiden. Alles andere als eine Freistellung des Trainers nach nicht mal einem Jahr wäre mittlerweile eine Überraschung.

Die EM im Januar hatte die DHB-Auswahl auf dem enttäuschenden neunten Platz abgeschlossen. Immer wieder war von Differenzen zwischen Prokop und dem Team die Rede gewesen. Uwe Schwenker, Präsidiumsmitglied des DHB und Präsident der Handball-Bundesliga, hatte den „Lübecker Nachrichten“ (Sonntag) gesagt: „Christian Prokop zu halten - das ist überaus schwierig.“

