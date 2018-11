Hamilton sichert sich vor Vettel Pole Position

Lewis Hamilton hat sich die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Brasilien gesichert. Knapp zwei Wochen nach seiner fünften Krönung zum Weltmeister verwies der Mercedes-Pilot auf dem Autódromo José Carlos Pace Sebastian Vettel im Ferrari auf den zweiten Platz.

Dritter in Interlagos wurde Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas. Vettel drohte allerdings eine Strafe, da er beim Wiegen des Autos offiziellen Angaben zufolge die Waage in der Boxengasse zerstört hatte. Der Fall wurde an die Rennkommissare weitergeleitet. Für Hamilton war es indes schon die 82. Pole seiner Karriere und die zehnte in dieser Saison.

