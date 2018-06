Hamburgs Olympia-Bewerbung: Erneut „Feuer und Flamme“

Für ihre aktuelle Olympia-Kampagne greift die Stadt Hamburg auf ihr früheres Feuer-und-Flamme-Logo zurück.

Unter einer blau gehaltenen Welle, aus der drei orangerote Flammen züngeln, wirbt der Slogan „Feuer und Flamme für Spiele in Hamburg“ für das Sportgroßereignis. Das Logo kann in den nächsten Tagen über die Internetseite „hamburg.de/spiele-fuer-hamburg“ abgerufen werden, bestätigte die Behörde für Inneres und Sport in der Hansestadt.

Die Stadt an der Elbe bewirbt sich - wie die Hauptstadt Berlin - um die Ausrichtung Olympischer Sommer- und Paralympischer Spiele 2024 oder 2028. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) entscheidet am 21. März 2015 über diese Bewerbung. Das Internationale Olympische Komitee wählt in der zweiten Jahreshälfte 2017 den Gastgeber für 2024.

Vor zwölf Jahren, als sich Hamburg in Deutschland vergeblich um die Spiele 2012 bewarb (London erhielt den Zuschlag), hatten mehrere Werbeagenturen Logo und Slogan entwickelt. Der Auftritt sei damals hervorragend in der Bevölkerung angekommen, erklärte Sportsenator Michael Neumann (SPD). Zudem habe der Senat kein Geld für eine neue millionenschwere Werbung in die Hand nehmen wollen. Das bisherige Bewerbungsverfahren habe die Stadt rund 90 000 Euro gekostet.

