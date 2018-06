Hambüchen-Rivale Zonderland bangt um WM-Start

- Fabian Hambüchens großer Reck-Rivale Epke Zonderland bangt um seinen Start bei den Turn-Weltmeisterschaften Ende Oktober in Glasgow.

Der Olympiasieger aus den Niederlanden, der auch bei den Weltmeisterschaften 2013 und 2014 den Titel gewann, konnte in den vergangenen Wochen aufgrund einer Sturzverletzung nicht voll trainieren.

„Er ist derzeit schwierig zu sagen, wie sein Trainingszustand ist. Ich schätze so bei 60 Prozent“, erklärte sein Trainer Daniel Knibbeler im niederländischen Fernsehen. Zonderland will schnell entscheiden, ob ein WM-Start in Glasgow möglich ist.

Vor knapp vier Wochen hatte der niederländische Reckstar eine Gehirnerschütterung erlitten, als er im Training auf den Kopf gestürzt war. Knibbeler ist mit der Genesung seines Schützlings, der seit dem Sturz über Kopfschmerzen klagte, aber zufrieden. „Es läuft gut. Die Erholungsphase verläuft ausreichend schnell. Jeden Tag geht es bergauf. Ich bin zuversichtlich, dass er in der kurzen Zeit bis zur Weltmeisterschaft noch in eine anständige Form kommen kann.“

