Halles Basketballerinnen vor Titelgewinn

Wolfenbüttel (dpa) - Die Basketballerinnen der Halle Lions stehen vor dem erstmaligen Gewinn der deutschen Meisterschaft. Das Team aus Sachsen-Anhalt setzte sich im dritten Spiel der Finalserie best of five bei den Wolfenbüttel Wildcats mit 74:67 durch.

Halle kann den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte im kommenden Spiel am 11. Mai mit einem Sieg vor heimischer Kulisse perfekt machen. Beste Werferin für Halle war Tamara Tatham mit 26 Punkten. Für Wolfenbüttel traf Katharina Fikiel (16) am besten.