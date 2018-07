Haas in Montréal ausgeschieden

Thomas Haas ist beim Masters-Turnier in Montréal in der zweite Runde ausgeschieden. Der Tennisprofi aus Hamburg gab gegen den Chilenen Fernando Gonzalez nach dem Verlust des ersten Satzes mit 6:7 (2:7) wegen einer Verletzung an der Hand vorzeitig auf.

Bereits in der vergangenen Woche beim ATP- Turnier in Washington war der 31-Jährige im Viertelfinale an Gonzalez gescheitert. Eine tiefe Blase in der Handinnenfläche habe ihn zur Aufgabe gezwungen, sagte Haas der Deutschen Presse-Agentur dpa. Sie habe sich direkt neben dem Daumen gebildet, so dass er den Schläger nicht mehr richtig halten konnte.

Damit sind nach Nicolas Kiefer (Hannover), Mischa Zverev (Hamburg), Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Rainer Schüttler (Korbach) bereits fünf deutsche Profis bei der mit drei Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Kanada gescheitert. Überraschend im Achtelfinale steht dagegen der Bayreuther Philipp Petzschner, der sich gegen den Weltranglisten-16. Tommy Robredo durchsetzte.

„Ich bin echt zufrieden, wie es momentan läuft“, sagte der 25-Jährige, der den Sieg als einen seiner größten Erfolge seiner Karriere bezeichnete. Kohlschreiber verlor mit 3:6, 6:4, 5:7 gegen den Rumänen Victor Hanescu. Schüttler scheiterte mit 6:4, 3:6, 4:6 am Franzosen Jo-Wilfried Tsonga.

Petzschner hatte im zweiten Satz bereits 2:5 hinten gelegen. „Die harte Arbeit zahlt sich jetzt aus“, sagte der Weltranglisten-45. In der nächsten Runde trifft der Bayreuther nun auf den spanischen Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal oder dessen Landsmann David Ferrer. „Ich werde einfach alles probieren. Ich werde meine Chance suchen“, kündigte Petzschner an, der in der ersten Runde mit einem Sieg über den Amerikaner Sam Querrey überrascht hatte.

Trotz seiner Niederlage war auch Routinier Schüttler mit seiner Leistung zufrieden. „Alles in allem war das Match okay. Ich habe schon schlechter gespielt“, sagte der Korbacher nach seiner knappen Niederlage gegen den Weltranglisten-Siebten Tsonga. Und: „Ich hätte meine Chancen im zweiten Satz nutzen sollen. Klar ist man enttäuscht. So ein Sieg gegen einen Top Ten Spieler wäre natürlich gut gewesen.“