Hülkenberg und Renault von Japan-Rennen disqualifiziert

Nico Hülkenberg und sein Renault-Team sind nachträglich vom Formel-1-Rennen in Japan ausgeschlossen worden.

Als Grund nannte der Weltverband am Mittwoch ein irreguläres Bremssystem, das in beiden Autos des Rennstalls beim Grand Prix in Suzuka am 13. Oktober zum Einsatz gekommen sein. Der Rheinländer Hülkenberg verliert damit einen WM-Punkt, den er durch Platz zehn ergattert hatte. Sein australischer Teamkollege Daniel Ricciardo muss seinen sechsten Rang abgeben.

Den Protest hatte der Rennstall Racing Point eingelegt. Die Rennkommissare stellten deshalb in Japan Kontrolleinheiten und Lenkräder aus den Autos von Hülkenberg und Ricciardo sicher, um Daten auswerten zu können. In einer Telefonkonferenz am Mittwoch urteilten die Verbandsrichter nun, dass das eingesetzte System eine unerlaubte technische Hilfe für die Fahrer darstellt. Renault kann bis Donnerstag Berufung einlegen.

Durch die Disqualifikation der Renault-Piloten rückt Sebastian Vettels Ferrari-Kollege Charles Leclerc auf Rang sechs vor. Dahinter folgen nun der Franzose Pierre Gasly von Toro Rosso, der Mexikaner Sergio Perez und der Kanadier Lance Stroll (beide Racing Point) sowie der Russe Daniil Kwjat (Toro Rosso) auf den weiteren Punkterängen sieben bis zehn.

