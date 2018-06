Höwedes traut Goretzka tragende Rolle beim FC Bayern zu

Bayern Münchens Neuzugang Leon Goretzka kann sich nach Einschätzung seines ehemaligen Schalker Teamkollegen Benedikt Höwedes auch im Starensemble des Fußball-Rekordmeisters behaupten.

„Leon hat das Potenzial für eine Karriere bei einem so großen Klub“, sagte der Weltmeister der „Bild“-Zeitung. „Er hat genau die Qualität, um sich bei Bayern durchzusetzen.“ Auch wenn der Unterschied zu Schalke groß sei, könne der 23 Jahre alte WM-Fahrer „das locker schaffen. Das traue ich ihm absolut zu“, sagte Höwedes.

Im Gegensatz zum Mittelfeldspieler hatte Verteidiger Höwedes vier Jahre nach dem Triumph von Rio keinen Platz im deutschen WM-Kader bekommen. Zuletzt war er von Gelsenkirchen an Juventus Turin ausgeliehen, die Italiener aber wollen ihn wohl nicht weiter haben.

Der 30-Jährige riet Goretzka zu Geduld, wenn dieser nach der WM in Russland und dem folgenden Urlaub in München anfange. „Leon muss lernen, dass man bei Bayern München auch mal auf der Bank sitzt. Das ist bei so vielen Stars im Kader eben so“, sagte Höwedes. „Das geht auch gar nicht gegen Leon, aber Bayern hat eben 17 oder 18 Weltklassespieler. Da spielt man nicht nur von Beginn an.“ Goretzka wechselt ablösefrei an die Isar, wo er einen bis 2022 laufenden Vertrag unterschrieben hat.

