Hölz als NADA-Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt

Berlin (dpa) - Hanns Michael Hölz ist als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Nationalen Anti Doping Agentur Deutschland (NADA) bestätigt worden. Das teilte die NADA mit. Zudem wurden Wilfried Kindermann und Michael Ilgner als weitere Mitglieder des Aufsichtsrates bestätigt.

Ihre Amtszeit läuft bis zum 31. Dezember 2012. Gleichfalls wurden die Kommissionen der NADA konstituiert, deren Vorsitzende Mitglieder ohne Stimmrecht im Aufsichtsrat sind.

Die NADA ist nun weiter bemüht, nach den personellen Turbulenzen der vergangenen Monate wieder mehr Stabilität in ihre Arbeit einziehen zu lassen. So soll bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 27. Juni auch der Nachfolger des Vorstands-Vorsitzenden Armin Baumert bekanntgegeben werden. Bis dahin werden Jura-Professor Martin Nolte und der bisherige NADA-Justiziar Lars Mortsiefer weiter den kommissarischen Vorstand bilden.

Jedoch mangelt es der NADA weiter am notwendigen Geld. Nach Informationen der dpa ist selbst der Bundeszuschuss von einer Million Euro für 2012 noch nicht gesichert.

Kernpunkt der Ende vergangenen Jahres verabschiedeten und von Hölz vorangetriebenen Reform der NADA-Struktur ist die Stärkung eines hauptamtlichen Vorstandes. Die kommissarische Geschäftsführerin Anja Berninger hatte jedoch überraschend zum 31. März gekündigt, nachdem September 2010 Göttrik Wewer als dritter NADA-Geschäftsführer seit 2007 sein Amt aufgegeben hatte. Danach war Kritik aus Kreisen der NADA publik geworden, Hölz selbst habe mit dem Posten des Vorstandsvorsitzenden geliebäugelt. Ex-Banker Hölz hatte dies immer bestritten, aber die Vorwürfe halten sich weiter hartnäckig.