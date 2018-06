Höfl-Riesch bangt um Start in Bad Kleinkirchheim

Bad Kleinkirchheim (dpa) - Die erkrankte Maria Höfl-Riesch muss um ihren Start beim anstehenden Weltcup-Wochenende im österreichischen Bad Kleinkirchheim bangen.

Beim ersten Abfahrtstraining fuhr die Doppel-Olympiasiegerin nur aus dem Starthaus und schwang dann ab, um sich die Chance für die Rennteilnahme am Samstag offenzuhalten. „Ihr geht es nicht so gut. Wir müssen jetzt schauen, was der Arzt sagt“, sagte Damen-Cheftrainer Thomas Stauffer. Höfl-Riesch reiste vorläufig aus Bad Kleinkirchheim ab, um von einem Arzt ein Blutbild erstellen zu lassen.

Geschwächt von einer Erkältung war Höfl-Riesch zwei Tage zuvor beim Slalom von Zagreb im zweiten Durchgang ausgeschieden. „Es ist ein bisschen auf den Bronchien und auf der Lunge. Ich habe einen ziemlich tiefen Husten“, hatte sie gesagt. „Das ist natürlich unangenehm und schwächt den Körper. Ich habe es nicht so gut weggesteckt, wie ich gedacht hätte.“ Einen Tag nach der dritten Weltcup-Abfahrt des Winters steht in Kärnten auf der Franz-Klammer-Piste am Sonntag noch ein Super-G auf dem Programm.

Im ersten von zwei geplanten Trainingsläufen wurde Viktoria Rebensburg mit der zwölftschnellsten Zeit gestoppt. Die Riesenslalom-Olympiasiegerin lag 1,38 Sekunden hinter der tagesbesten Anna Fenninger aus Österreich. Als dritte deutsche Starterin kam Veronique Hronek auf Rang 30. Viele Fahrerinnen nahmen allerdings ein Tor nicht korrekt.