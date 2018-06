Höchste Champions-League-Heimniederlagen deutscher Clubs

Ende vergangener Woche war Ali B., der Verdächtige im Mordfall Susanna, im Irak verhaftet worden – schon am Samstag wurde er zurück nach Deutschland gebracht. Ein zumindest ungewöhnliches Vorgehen, findet Thomas Wahl vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg. Nach Ansicht des Juristen operierte die Bundespolizei bei der Rückholung des tatverdächtigen Irakers in einer Grauzone. Ulrich Mendelin hat Wahl befragt.