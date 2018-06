Hämatom am Zeh: Herthas Ben-Hatira muss passen

– Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss im Auswärtsspiel am Samstag bei Borussia Dortmund auf Änis Ben-Hatira verzichten. „Änis hat ein Hämatom am Zeh, es sieht nicht gut aus„, teilte Hertha-Trainer Pal Dardai nach der Übungseinheit mit.

Der offensive Außenbahnspieler hatte sich am Dienstag in der Praxis des früheren Bayern-Arztes Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München untersuchen lassen. Roy Beerens nahm hingegen am Mittwoch erstmals wieder am Mannschaftstraining teil. Der Niederländer hatte die zurückliegenden beiden Bundesligaspiele bei Bayern München (0:1) und gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) wegen einer Knöchelverletzung verpasst. „Ob es bei Roy fürs Wochenende reicht, müssen wir abwarten“, sagte Dardai.

In Dortmund will Dardai mit seinem Team den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. „Wir haben bislang auswärts gut ausgesehen“, befand der Ungar. Hertha belegt mit 34 Punkten Rang 13.