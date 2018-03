Häfler Volleyballer Collin ist wieder fit

Mit breiter Brust können die Volleyballer des VfB Friedrichshafen am Donnerstag aufs Spielfeld treten. In der heimischen ZF Arena treten sie zum dritten Mal in acht Tagen gegen ihre Dauerrivalen, die Berlin Recycling Volleys, an. Bereits zweimal ist der VfB als Sieger vom Feld gegangen.

Und mit ihren Niederlagen sind die BR Volleys nicht allein: Keine Mannschaft konnte die Häfler in dieser Saison schlagen. 33 Spiele – 33 Siege. Am Donnerstag geht es um das Weiterkommen in der Champions League. Die Hinrunde in Berlin gewann der VfB mit 3:2. Jetzt müssen die Häfler Spieler um Trainer Vital Heynen zwei Sätze gewinnen, um sich zumindest in die Verlängerung zu retten. Diese Verlängerung, das sogenannte Golden Set, wird direkt im Anschluss gespielt. Der zusätzliche Satz geht bis 15 Punkte und entscheidet über Sieg oder Niederlage. Gewinnt aber Berlin mit 3:0 oder 3:1, dann stehen die Recycling Volleys im Viertelfinale.

„Wir haben Berlin in dieser Saison schon vier Mal geschlagen. Und wenn wir so spielen wie immer, dann gelingt uns das auch am Donnerstag“, sagt der Häfler Mittelblocker Philipp Collin. Nachdem der 27-Jährige mehrere Tage mit einer hartnäckigen Grippe zu kämpfen hatte, ist er jetzt wieder fit und bereit für das Spiel. „Ich bin bei 95 Prozent meiner Leistungsfähigkeit“, sagt Collin.

Wenn die Häfler die Rückrunde gewinnen, geht es eine Woche später direkt ins nächste Champions-League-Spiel – wieder in der ZF-Arena. Diesmal allerdings gegen einen polnischen Gegner. Der Gewinner des Duells Jastrzębski Węgiel gegen Zaksa Kędzierzyn-Koźle reist dann nach Friedrichshafen, um das Viertelfinale der Champions League auszutragen. Wenn der VfB Friedrichshafen auch das schafft, wird es erst richtig interessant: Dann reisen die Häfler Mitte Mai für das Final Four ins russische Kazan. Heimat des VK Zenit-Kasan – der aktuell besten Volleyballmannschaft der Welt. Dazu müssen sie aber zuerst die Berliner schlagen. Das Spiel beginnt um 20 Uhr in der ZF Arena. Knapp 700 Karten sind noch zu haben.