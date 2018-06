Gymnastin Berezko-Marggrander bei Pre-Olympics

Schmiden (dpa) - Jana Berezko-Marggrander vom TSV Schmiden hat das einzige Ticket der deutschen Gymnastinnen für die vorolympischen Spiele vom 16. bis 18. Januar in London erkämpft.

Die 16-Jährige setzte sich in einer internen Ausscheidung in Schmiden mit 107,025 Punkten vor Laura Jung (St. Wendel) durch, die auf 104,150 Zähler kam. Bei den vorolympischen Spielen kann nun Jana Berezko-Marggrander noch das Olympia-Ticket für den deutschen Turnerbund (DTB) sichern.

Laura Jung hatte in Abwesenheit der damals verletzten Berezko-Marggrander mit Platz 19 bei der Weltmeisterschaft 2011 in Montpellier den Startplatz für die deutschen Gymnastinnen für die Pre-Olympics gesichert. „Ich kann mich jetzt nicht so richtig freuen. Für Laura ist das ganz bitter, denn sie hat uns ja erst die Möglichkeit erkämpft, in London dabei zu sein“, meinte Berezko-Marggrander nach der gewonnenen Qualifikation gegen ihre gleichaltrige Trainingsgefährtin. Sie hatte bereits am 17. Dezember die erste interne Qualifikation gegen Jung für sich entschieden.