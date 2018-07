Guter Auftakt für deutsche Reiter in Hachenburg

Für die beiden Springreiter Christian Ahlmann (Marl) und Armin Himmelreich (Niederzeuzheim) hat das internationale Reitturnier in Hachenburg im Westerwald gut angefangen.

Ahlmann wurde beim ersten Springen der Großen Tour auf Sebastian mit einer fehlerfreien Runde in 65,45 Sekunden Zweiter. Nur einen Hauch langsamer ritt Himmelreich mit Vulcain des Lauriers (0/65,75), der Platz drei belegte. Der Sieg ging an die für Neuseeland startende Samantha Mc Intosh auf Lindberg des Hayettes (0/65,37). Höhepunkt des internationalen Turniers in Hachenburg ist der Große Preis am 16. August.