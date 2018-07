Gummersbach und Großwallstadt feiern Erfolge

Leipzig (dpa) - Der VfL Gummersbach hat in der Handball-Bundesliga der Männer seinen vierten Saisonsieg gefeiert. Die Oberbergischen setzten sich vor heimischer Kulisse souverän gegen Kellerkind HSG Wetzlar mit 33:23 (14:7) durch.

Die Gummersbacher lagen von Beginn an vorn und gaben ihre Führung nicht einmal ab. Beim 22:12 in der 41. Minute führten die Hausherren, die in Drago Vukovic (8) und Adrian Wagner (7) ihre besten Schützen hatten, erstmals mit zehn Toren. Bei den chancenlosen Hessen trug sich Lars Friedrich (6/1) am häufigsten in die Torschützenliste ein.

Wesentlich knapper ging es beim 29:28 (16:14)-Auswärtssieg des TV Großwallstadt bei TuS-N Lübbecke zu. Michael Spatz machte mit seinem zehnten Treffer drei Sekunden vor Schluss den Erfolg der Gäste perfekt. Beide Kontrahenten lieferten sich über die gesamte Spielzeit ein Duell auf Augenhöhe. Die meisten Tore für Lübbecke markierte Thorir Olafsson (7/3).

Im Duell der beiden Aufsteiger gab es hingegen keinen Sieger. Die HSG Ahlen-Hamm und die TSG Friesenheim trennten sich 23:23 (13:12). Für Ahlen war es nach vier Niederlagen der erste Punktgewinn der Saison. Friesenheim hat einen Pluszähler mehr zu Buche stehen. Beste Werfer der Partie waren Chen Pomeranz (7/1) für die Gastgeber und Gunnar Dietrich (5) aufseiten der Friesenheimer. Seine Teamkollegen Benjamin Matschke (19. Minute) und Christian Dissinger (49.) wurden disqualifiziert.

Frisch Auf Göppingen verpasste es, nach Punkten mit Favoriten wie dem THW Kiel oder dem HSV Hamburg gleichzuziehen. Beim 25:25 (14:15) gegen den TBV Lemgo warf Rolf Hermann fünf Sekunden vor dem Ende noch den Ausgleich für die Gäste. In dem ausgeglichenen und hart umkämpften Spiel kassierten die ersatzgeschwächten Göppinger ihren ersten Punktverlust in der heimischen EWS Arena und haben auf Rang sieben nun 7:3 Punkte. Lemgo bleibt mit 5:5 Zählern Tabellenzehnter.

Die Ostwestfalen zogen in der ersten Halbzeit auf 10:7 und 13:10 davon. Eine solche Führung spielten sich die Göppinger nicht heraus. In der zweiten Hälfte lagen beide Mannschaften abwechselnd in Front, ohne sich entscheidend absetzen zu können. Bester Göppinger Werfer war Michael Thiede mit sechs Treffern, für Lemgo traf Manuel Liniger fünfmal. Die TBV-Spieler feierten ihren Punktgewinn nach dem Spielende wie einen Sieg.