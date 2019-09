Guerreiro vor Verlängerung - Witsel und Hazard im Training

In Fischbach sind die Straßen seit Dienstag so leer wie damals beim autofreien Sonntag während der Ölkrise. Anders im übrigen Straßenverkehr, nicht nur in Friedrichshafen: Durch die Sperrung des B 31-Teilstücks zwischen Fischbach und Immenstaad herrscht auf den Umleitungsstrecken Stau. Besonders stark ist Markdorf betroffen.

In Friedrichshafen lagen die Schwerpunkte der Staus am Dienstag im Bereich der Hochstraße, Maybachstraße und Colsmanstraße.