Guerreiro muss trotz Verletzung zur Nationalmannschaft

Bei den Besprechungen der Regierungschefs der Bundesländer mit der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird es am Montag um steigende Infektionszahlen, um Regelungen für die Osterzeit und darum gehen, wie man in den nächsten Wochen mit der Corona-Pandemie umgehen will. Fest steht, die Lage bleibt weiter angespannt.

Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wird der Lockdown verlängert? Ja. Die Ministerpräsidenten und das Kanzleramt halten die Infektionszahlen für entschieden zu hoch.