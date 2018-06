München (dpa) - Fast auf den Tag genau einen Monat nach dem deutschen Finale der Champions League wird Pep Guardiola seinen Einstand als neuer Trainer des FC Bayern München geben.

Am 26. Juni stehe der Trainingsauftakt an der Säbener Straße an, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister auf seiner Homepage mit. Acht Tage später startet der Bayern-Tross dann in sein Trainingslager im Trentino, das bis zum 12. Juli dauern soll.