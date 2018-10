Guardiola über Kontakt mit Nagelsmann: „Habe kein WhatsApp“

Der 21 Jahre alte Flüchtling aus Afghanistan, der am Freitag mit einem Messer drei Männer auf dem Marienplatz angegriffen und schwer verletzt hatte, hat offenbar bereits zuvor Polizei und Rettungskräfte beschäftigt. 2016 war er in einen Vorfall in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen verwickelt, bestätigte ein Polizeisprecher. Auch in der Flüchtlingsunterkunft in Horgenzell, wo der Mann zuletzt wohnte, soll er auffällig geworden sein. Der mutmaßliche Täter, der laut seinen Ärzten psychisch schwer krank ist, war dort wiederholt eine ...